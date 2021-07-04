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Гарет Саутгейт — о предстоящем полуфинале Евро-2020: это шанс войти в историю

Гарет Саутгейт — о предстоящем полуфинале Евро-2020: это шанс войти в историю
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгромную победу в четвертьфинале Евро-2020 над сборной Украины.

«Приехать сюда, подготовиться по-другому, сыграть на историческом стадионе в прекрасную для футбола ночь, когда погода вдохновляла игроков. Они показали фантастическую игру, причём не только те игроки, которые начинали, но и те, кто вошёл в игру. Они продолжали набирать обороты, мы смогли убрать игроков, которые получили жёлтую карточку. У нас есть потрясающая возможность. Это шанс войти в историю, мы никогда не были в финале чемпионата Европы. Это не такое уж большое давление для этой команды, это ещё один вызов, который у них есть шанс принять, и в данный момент они справляются с этими вызовами», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы впервые в своей истории.

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