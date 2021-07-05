Спортивный директор «Тоттенхэма»: хотим, чтобы Кейн остался в клубе, это наша цель

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи поделился мнением об игре форварда Гарри Кейна.

«Кейн — топ-игрок. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как он играет за «Тоттенхэм». Мы хотим, чтобы Кейн остался в клубе, это наша цель. Мне посчастливилось увидеть в «Ювентусе» много отличных игроков, и я хочу получить удовольствие от игры Кейна. Он один из лучших нападающих в мире. Я ещё не разговаривал с Гарри, потому что не хочу беспокоить наших игроков во время Евро. Он потрясающий нападающий», – цитирует Паратичи Sky Sports.

В июне сообщалось, что «Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» о переходе форварда. «Сити» готовы потратить на игрока £ 100 млн, а также включить в сделку других футболистов. Нынешний контракт Кейна с клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне Кейн провёл за «шпор» 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.