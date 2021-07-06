«Локомотив» может подписать перуанского защитника Луиса Абрама

В списки потенциальных трансферов «Локомотива» попал перуанский защитник Луис Абрам, сообщает Transfermarkt.ru.
По информации источника, 25-летний футболист есть в шорт-листе клуба, и красно-зелёные заинтересованы в привлечении игрока в российский чемпионат. Перуанец находится в статусе свободного агента. Также известно, что Луис уже общался со своим соотечественником Джефферсоном Фарфаном для того, чтобы разузнать о клубе и чемпионате в целом. Фарфан выступал за «Локомотив» с 2017 по 2020 год.
Последним клубом Луиса Абрама был аргентинский «Велес Сарсфилд», который он покинул по завершении контракта текущим летом. Защитник провёл за клуб 91 матч, в котором отметился четырьмя голами и двумя ассистами. Также в активе Луиса Абрама 28 матчей в составе сборной Перу.
- 6 июля 2021
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