Ведран Чорлука вошёл в тренерский штаб «Локомотива»

Московский «Локомотив» подтвердил, что бывший защитник команды Ведран Чорлука вошёл в тренерский штаб.
Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», сегодня, 6 июля, хорват прибыл на сборы в Бад-Вальтерсдорфе. Экс-капитана «Локомотива» уже представили футболистам в новом амплуа.
Напомним, Чорлука входил в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Он исполнял роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича.
В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с «железнодорожниками» трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок страны. В сезоне-2020/2021 Ведран провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.
- 6 июля 2021
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