Симоне Индзаги назвал цели «Интера» на следующий сезон
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о целях команды на предстоящий сезон.
«Я знал, что Хакими уйдёт, но мне пообещали, что команда будет конкурентоспособной. Мы с руководством на связи каждый день и хотим достичь лучших результатов в Лиге чемпионов, потому что «Интер» не играл в 1/8 финала с 2011 года. Мы также должны защитить титул. Мы — «Интер» и сделаем всё, чтобы вновь стать чемпионами через год», — приводит слова Индзаги Football Italia.
Напомним, «Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. После окончания кампании главный тренер Антонио Конте покинул клуб из-за разногласий с руководством. Индзаги должен был продлить контракт с «Лацио», но передумал и возглавил миланскую команду.
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