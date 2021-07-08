Касперу Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время скандального пенальти Англии

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель столкнулся с дополнительными трудностями во время скандального пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы — 2020 с Англией, который прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



Встреча прошла накануне, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное англичане в спорной ситуации заработали пенальти, который отправился исполнить нападающий Гарри Кейн. Шмейхель справился с ударом соперника, но отбил мяч перед собой и пропустил с добивания. Англия выиграла — 2:1.



Болельщики обратили внимание на момент из трансляции, где видно, что перед ударом Кейна кто-то с трибуны светил Шмейхелю в лицо лазерной указкой. Насколько это стало помехой для голкипера – неясно.



В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.