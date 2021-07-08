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Станислав Черчесов пожелал удачи своему будущему преемнику в сборной России

Станислав Черчесов пожелал удачи своему будущему преемнику в сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свою отставку.

«Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковым о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет, — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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