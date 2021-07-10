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Шкурин забил гол в дебютном матче за киевское «Динамо»

Шкурин забил гол в дебютном матче за киевское «Динамо»
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Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин, который перешёл в киевское «Динамо» на правах аренды, забил гол в дебютном матче за украинскую команду.

На 85-й минуте в товарищеском матче со швейцарским «Серветтом» Шкурин, находясь в штрафной, замкнул головой навес с фланга и установил итоговый счёт встречи — 1:1.

Напомним, армейцы и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.

В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, футболист, выступавший за национальную сборную Беларуси, был исключён из её состава, а также лишён льготы по отсрочке от воинской службы после заявлений в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко.

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