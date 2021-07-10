Шкурин: если забью 10 голов за сезон, привезу ребятам картошку, но жарить не буду!

21-летний белорусский форвард московского ЦСКА Илья Шкурин, перешедший на правах аренды в киевское «Динамо», отказался жарить картошку для своих новых одноклубников в случае достижения отметки в 10 забитых мячей.

«Если забью 10 голов, то жарю на всю команду картошку? Я не умею жарить картошку, правда. Если я её пожарю, то все останутся голодными. Я могу её просто привезти, жарить не буду!» — сказал Шкурин в интервью клубному каналу киевского «Динамо» на YouTube.

Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа.



Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест. В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.