Гётце не собирается уходить из ПСВ

Полузащитник ПСВ Марио Гётце признался, что не задумывается о смене клубной прописки в ближайшее время.

«Я не думаю об уходе из ПСВ. У нас большие планы показать себя в Лиге чемпионов», — приводит слова Гётце ESPN NL.

Напомним, 7 октября Гётце стал игроком эйндховенского ПСВ. Контракт 28-летнего футболиста рассчитан на два года. Гётце взял в нидерландском клубе 27-й игровой номер. Полузащитник присоединился к нидерландскому клубу на правах свободного агента.

Предыдущим клубом хавбека была дортмундская «Боруссия». В прошлом сезоне 28-летний Гётце принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (пять — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Гётце выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2013 по 2016 год. За национальную команду Германии Гётце выступал с 2010 по 2017 год, провёл 63 матча и забил 17 мячей.