Марио Гётце: переход в «Баварию» точно не был ошибкой

Полузащитник ПСВ Марио Гётце высказался о переходе из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» в 2013 году, а также рассказал об отношениях с тогдашними главными тренерами команд – Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.



«Клопп – один из самых важных людей в моей жизни. У нас доверительные отношения. С Гвардиолой же отношения были более рабочими. На момент перехода в «Баварию» мне был всего 21 год. Конечно, тот шаг сделал мою жизнь гораздо более публичной.



Оборачиваясь назад, можно сказать, что мне, возможно, стоило бы подольше поработать с Клоппом, но переход в «Баварию» точно не был ошибкой. Мне хотелось бросить себе вызов и узнать философию Пепа. Мы трижды вышли в полуфинал Лиги чемпионов, и Гвардиола научил меня смотреть на футбол совершенно иначе», — цитирует Гётце AD.

Марио Гётце рассказал о переговорах с «Баварией» летом