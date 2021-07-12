В составе Англии пенальти не забили три игрока, которых выпустили на замену

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Примечательно, что в составе сборной Англии три пенальти не забили игроки, вышедшие на замену. Более того, двое из них — Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо — были выпущены на поле на 120-й минуте непосредственно под серию пенальти. Решающим же промахом с «точки» отметился Букайо Сака, вышедший на замену на 70-й минуте встречи.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.