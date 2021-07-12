Жоржиньо установил рекорд Евро по перехватам

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо установил новый рекорд по количеству перехватов на одном турнире чемпионата Европы — 25. Это на один больше, чем у полузащитника сборной Франции Марселя Десайи на Евро-1996. Об этом сообщает Opta.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
Добавим, Италия выиграла свой второй трофей чемпионата Европы спустя 53 года после своего первого титула (1968). Это самая большая разница для одной сборной в истории соревнований.
- 12 июля 2021
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