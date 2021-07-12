Гарри Кейн заступился за темнокожих англичан, не реализовавших пенальти в финале Евро

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн осудил дискриминацию и расистские оскорбления в адрес игроков «трёх львов», которые не забили пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 по пенальти).

Напомним, по случайному стечению обстоятельств получилось так, что одиннадцатиметровые в составе англичан не реализовали три темнокожих игрока — Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

«Трое парней, которые всё лето играли блестяще, набрались смелости и взяли инициативу в свои руки, когда ставки были высоки. Они заслуживают понимания и поддержки, а не подлых расистских оскорблений, которые они получают с прошлой ночи. Если ты оскорбляешь кого-либо в социальных сетях, ты не болельщик сборной Англии, мы не хотим, чтобы ты за нас болел», — написал Кейн в своём «твиттере».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

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