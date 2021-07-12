Гарри Кейн заступился за темнокожих англичан, не реализовавших пенальти в финале Евро

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн осудил дискриминацию и расистские оскорбления в адрес игроков «трёх львов», которые не забили пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 по пенальти).
Напомним, по случайному стечению обстоятельств получилось так, что одиннадцатиметровые в составе англичан не реализовали три темнокожих игрока — Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.
«Трое парней, которые всё лето играли блестяще, набрались смелости и взяли инициативу в свои руки, когда ставки были высоки. Они заслуживают понимания и поддержки, а не подлых расистских оскорблений, которые они получают с прошлой ночи. Если ты оскорбляешь кого-либо в социальных сетях, ты не болельщик сборной Англии, мы не хотим, чтобы ты за нас болел», — написал Кейн в своём «твиттере».
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.
Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 12 июля 2021
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:02
-
23:01
-
22:47
-
22:29
-
22:26
-
21:48
-
21:38
-
21:27
-
21:25
-
21:07
-
20:50
-
20:49
-
20:37
-
20:31
-
20:09
-
20:01
-
19:53
-
19:27
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:54
-
18:22
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:31
-
16:49
-
16:44