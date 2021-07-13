Червиченко: ответственный за ситуацию с «Нижним Новгородом» должен покинуть свою должность

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с финансовыми проблемами «Нижнего Новгорода».

«Новый сезон ещё не стартовал, так что небольшая проблема — просто не допустить «Нижний Новгород» к чемпионату и до свидания. Мне странно, что такое происходит у нас в лиге в который раз.



Зачем они составляли календарь и подтверждали участие этой команды до того момента, пока не поняли, в состоянии ли она выступать в РПЛ? Один человек или несколько, но тот, кто является ответственным за это, снова допустил такую ситуацию, должен покинуть свою должность и искать новую работу. Видимо, люди думают, что они вечные на своих постах», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.