«Шериф» прошёл албанскую «Теуту» и вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА молдавский «Шериф» переиграл албанскую «Теуту». Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 1:0.
На 6-й минуте встречи единственный мяч забил форвард Адама Траоре. «Шериф», который в первом матче отбора разгромил «Теуту» со счётом 4:0, прошёл во второй квалификационный раунда Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Коннах Куэй» — «Алашкерт».
В другом матче первого квалификационного раунда ЛЧ словенская «Мура» разгромила македонскую «Шкендию» — 5:0 (первый матч — 1:0). «Мура» сыграет с победителем пары «Лудогорец» — «Шахтёр» Солигорск.
Ещё в одном матче первого раунда косовская «Приштина» проиграла венгерскому «Ференцварошу» — 1:3 (первый матч — 0:3). Венгры сыграют с победителем пары «Жальгирис» — «Линфилд».
- 13 июля 2021
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