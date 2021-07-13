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«Шериф» прошёл албанскую «Теуту» и вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Шериф» прошёл албанскую «Теуту» и вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА молдавский «Шериф» переиграл албанскую «Теуту». Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 1:0.

На 6-й минуте встречи единственный мяч забил форвард Адама Траоре. «Шериф», который в первом матче отбора разгромил «Теуту» со счётом 4:0, прошёл во второй квалификационный раунда Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Коннах Куэй» — «Алашкерт».

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2021, вторник. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
1 : 0
Теута
Дуррес, Албания
1:0 Траоре – 6'

В другом матче первого квалификационного раунда ЛЧ словенская «Мура» разгромила македонскую «Шкендию» — 5:0 (первый матч — 1:0). «Мура» сыграет с победителем пары «Лудогорец» — «Шахтёр» Солигорск.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2021, вторник. 21:00 МСК
Мура
Мурска-Собота, Словения
Окончен
5 : 0
Шкендия
Тетово, Северная Македония
1:0 Бобичанец – 25'   2:0 Коутер – 45+1'   3:0 Клепач – 54'   4:0 Коус – 64'   5:0 Клепач – 87'
Удаления: нет / Кривак – 42'

Ещё в одном матче первого раунда косовская «Приштина» проиграла венгерскому «Ференцварошу» — 1:3 (первый матч — 0:3). Венгры сыграют с победителем пары «Жальгирис» — «Линфилд».

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2021, вторник. 21:00 МСК
Приштина
Приштина, Косово
Окончен
1 : 3
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Узуни – 49'   1:1 Хоти – 67'   1:2 Узуни – 80'   1:3 Узуни – 86'
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