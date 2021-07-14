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Пивоваренная компания из Нидерландов хочет спонсировать Российскую Премьер-Лигу

Пивоваренная компания из Нидерландов хочет спонсировать Российскую Премьер-Лигу
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Пивоваренная компания Heineken намерена спонсировать Российскую Премьер-Лигу, если закон о пиве будет принят, сообщает РБК. Также Heineken значится в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС.

В документации Hypercube сказано, что первым шагом к повышению коммерциализации футбола может стать контракт с голландской пивоваренной компанией Heineken на 2 млрд рублей, который увеличит желание зрителей приходить на стадион.

Ранее Российский футбольный союз направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола». Отмечается, что предпосылками к началу реформ авторы документа называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и падение доходов. Недостатками нынешней системы они считают недостаточное количество высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.

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Теги Футбол РПЛ РФС •••

Заглавное фото: Мысякин Александр, «Чемпионат»

Источник: РБК-Спорт

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