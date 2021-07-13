РФС разработал реформу РПЛ со швейцарской системой. ФНЛ и ПФЛ тоже изменят

Российский футбольный союз направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Отмечается, что предпосылками к началу реформ авторы документа называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и падение доходов. Недостатками нынешней системы они считают недостаточное количество высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.
Российскую Премьер-Лигу предполагается проводить по швейцарской системе. При этом чемпионат будет синхронизирован с Европой — команды продолжать играть по системе «осень-весна». В лиге останется 16 клубов, а количество туров снизится до 24. Клубы разобьют по четырём корзинам, внутри которых каждый сыграет с каждым по два раза. После первого этапа очки будут делить пополам.
Во втором этапе топ-6 команд отделяются и проводят 10 туров. Остальные клубы проводят девять туров. Два последних места вылетают, ещё две команды отправляются в стыковые матчи с ФНЛ. Верхние два места также играют стык. Победитель разыграет с четвёртым местом путёвку в Лигу конференций.
ФНЛ же собираются проводить в два отдельно связанных чемпионата — весенний и осенний. 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. Группы будут определены по спортивному принципу предыдущего года.
Повышение в классе и вылет будут происходить весной.
Между ФНЛ и ПФЛ появятся Новая Лига А и Новая Лига Б. Система проведения — «весна-осень». Участников поделят на две группы по 12-16 команд. Повышение в классе и вылет будут происходить осенью.
- 13 июля 2021
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