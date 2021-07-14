Президент «Реала» подаст в суд на издание, слившее его скандальные высказывания

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не оставит без ответа публикации с его скандальными высказываниями прошлых лет.
Как сообщает журналист Мельчор Руис в своём «твиттере», глава «Королевского клуба» уже передал необходимые документы юридической фирме. В ближайшее время Перес и его представители подадут в суд на издание El Confidencial и журналиста Хосе Антонио Абельяна. Управленец обратится к статье о защите чести, частной жизни и репутации.
Ранее El Confidencial опубликовал ряд аудиозаписей телефонных разговоров с участием Переса. На одной из них президент «Реала» назвал легенд «сливочных» Рауля Гонсалеса и Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба». На ещё одной записи Перес оскорбил нападающего Криштиану Роналду и бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью.
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