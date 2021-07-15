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Соперник «Динамо» перепутал время товарищеского матча. Игра перенесена на час

Соперник «Динамо» перепутал время товарищеского матча. Игра перенесена на час
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Товарищеский матч московского «Динамо» и венгерского клуба МТК перенесён на час, информирует пресс-служба бело-голубых в "Твиттере". Игра должна была начаться в 18:00, а теперь её старт запланирован на 19:00.

Стартовый свисток арбитра отложен на час по причине того, что венгерский клуб перепутал время начала матча.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

По итогам сезона-2020/2021 московское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли московские «Спартак» и «Локомотив».

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