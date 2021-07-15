Соперник «Динамо» перепутал время товарищеского матча. Игра перенесена на час
Поделиться
Товарищеский матч московского «Динамо» и венгерского клуба МТК перенесён на час, информирует пресс-служба бело-голубых в "Твиттере". Игра должна была начаться в 18:00, а теперь её старт запланирован на 19:00.
Стартовый свисток арбитра отложен на час по причине того, что венгерский клуб перепутал время начала матча.
Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
По итогам сезона-2020/2021 московское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли московские «Спартак» и «Локомотив».
Комментарии
- 15 июля 2021
-
18:01
-
17:51
-
17:49
-
17:38
-
17:27
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:34
-
16:14
-
16:12
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:14
-
15:08
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:26
-
14:22
-
13:48
-
13:44
-
13:27
-
13:25
-
13:14
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
13:04
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:50
Партнерский контент