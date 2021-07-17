Зарема Салихова сообщила, что Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в 2016 году Курбан Бердыев был близок к тому, чтобы стать главным тренером красно-белых. Специалист даже успел подписать контракт с клубом, но междоусобицы агентов не позволили ему вступить в должность.

«Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу!» — написала Зарема Салихова в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев летит на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза по поводу возможного назначения на пост наставника сборной России. Несмотря на слухи об иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии Йоахиме Лёве и португальце Андре Виллаш-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.