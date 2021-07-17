«Зенит» — «Локомотив»: Ерохин забил третий гол сине-бело-голубых

Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Локомотивом». Матч проходит в Калининграде на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

На 83-й минуте «Зенит» довёл дело до разгрома, забив третий гол. Автором взятия ворот стал Александр Ерохин.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогают ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервный арбитр — Иван Сиденков. Судьёй VAR выступает Игорь Панин, AVAR — Алексей Стипиди.



Отметим, максимальная вместимость стадиона «Калининград» на матче за Суперкубок России составляет не более 70% от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.