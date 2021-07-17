«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Олимпом», «Алания» обыграла «Краснодар-2»
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В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» сыграл вничью с подмосковным клубом «Олимп-Долгопрудный». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 8-й минуте счёт открыл защитник «Олимпа» Филип Иполе. На 73-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Ильи Сафронова. Защитник «Ротора» Илья Бериашвили сравнял счёт на 86-й минуте. Полузащитник «Олимпа» Лоуренс Анвон Николас в добавленное время также был удалён.
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
17 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
0:1 Иполе – 8' 1:1 Бериашвили – 86'
Удаления: нет / Сафронов – 73'
В параллельном матче «Алания» переиграла «Краснодар-2». Игра проходила на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 3:1. На гол Дмитрия Иванова владикавказская команда ответила мячами Азамата Засеева, Алана Хабалова и Абу-Саида Эльдарушева.
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