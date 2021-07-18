Дзюба кривлялся с Азмуном, Семак отдыхал на поле с Суперкубком. Яркие фото победы «Зенита»

17 июля в Калининграде на одноимённом стадионе в матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дважды подряд выиграл Суперкубок России, тем самым повторив достижение Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», а «Локомотив» встретится с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 24 июля.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.