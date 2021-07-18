Дзюба кривлялся с Азмуном, Семак отдыхал на поле с Суперкубком. Яркие фото победы «Зенита»
Поделиться
17 июля в Калининграде на одноимённом стадионе в матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дважды подряд выиграл Суперкубок России, тем самым повторив достижение Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», а «Локомотив» встретится с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 24 июля.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Комментарии
- 18 июля 2021
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:00
-
08:32
-
08:21
-
08:10
-
07:59
-
06:25
-
05:43
-
05:23
-
04:45
-
04:35
-
04:21
-
03:46
-
03:03
-
02:40
-
02:15
-
01:25
-
00:55
-
00:54
-
00:38
-
00:21
-
00:19
- 17 июля 2021
-
23:39
-
23:22
-
23:22
-
23:15
-
23:06
Партнерский контент