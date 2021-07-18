«Наполи» в первом матче Спаллетти разгромил «Анаунию» со счётом 12:0

В товарищеском матче «Наполи» разгромил итальянскую «Анаунию». Встреча завершилась со счётом 12:0.
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен оформил дубль. Также голы на счету Элифа Элмаса, Константиноса Маноласа, Станислава Лоботки, Дженнаро Тутино, Лука Пальмиеро, Амато Чичиретти, Зинедин Машаш и Андреа Петанья.
Матч стал первым для неаполитанцев под руководством Лучано Спаллетти.
«Наполи» объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера в мае. Специалист начал работу в итальянском клубе с 1 июля.
Спалетти сменил Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину».
Напомним, последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 годы. Ранее итальянский тренер работал в таких клубах, как санкт-петербургский «Зенит», «Рома», «Удинезе», «Анкона», «Венеция», «Сампдория» и «Эмполи».
- 18 июля 2021
-
22:21
-
22:09
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:38
-
21:17
-
21:08
-
20:56
-
20:49
-
20:27
-
20:25
-
20:11
-
20:00
-
19:33
-
19:02
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:24
-
18:12
-
17:47
-
17:45
-
17:22
-
17:16
-
17:06
-
16:56
-
16:55
-
16:35
-
16:30
-
16:13
-
16:01
-
15:56