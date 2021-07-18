«Наполи» в первом матче Спаллетти разгромил «Анаунию» со счётом 12:0

В товарищеском матче «Наполи» разгромил итальянскую «Анаунию». Встреча завершилась со счётом 12:0.



Форвард «Наполи» Виктор Осимхен оформил дубль. Также голы на счету Элифа Элмаса, Константиноса Маноласа, Станислава Лоботки, Дженнаро Тутино, Лука Пальмиеро, Амато Чичиретти, Зинедин Машаш и Андреа Петанья.



Матч стал первым для неаполитанцев под руководством Лучано Спаллетти.

«Наполи» объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера в мае. Специалист начал работу в итальянском клубе с 1 июля.



Спалетти сменил Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину».



Напомним, последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 годы. Ранее итальянский тренер работал в таких клубах, как санкт-петербургский «Зенит», «Рома», «Удинезе», «Анкона», «Венеция», «Сампдория» и «Эмполи».