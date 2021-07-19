«Изменения в чемпионате России назрели уже давно». Березуцкий — о возможной реформе РПЛ
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Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказал своё мнение по поводу возможной реформы Российской Премьер-Лиги. По мнению специалиста, изменения в отечественном футболе назрели уже давно.
«Читал об этом, но вкратце, сейчас слишком много работы. Понятно одно — какие-то реформы уже назрели. Я не знаю, хороша ли предложенная реформа или нет. Не могу давать ей оценку. Если честно, не так глубоко анализировал эти предложения. Но если мы говорим об уровне РПЛ и о том, куда она идёт, какие-то реформы обязательно назревают и, в принципе, назрели уже давно. Необязательно менять формат чемпионата, но что-то делать точно нужно», — сказал Березуцкий в прямом эфире на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».
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