«Изменения в чемпионате России назрели уже давно». Березуцкий — о возможной реформе РПЛ

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказал своё мнение по поводу возможной реформы Российской Премьер-Лиги. По мнению специалиста, изменения в отечественном футболе назрели уже давно.

«Читал об этом, но вкратце, сейчас слишком много работы. Понятно одно — какие-то реформы уже назрели. Я не знаю, хороша ли предложенная реформа или нет. Не могу давать ей оценку. Если честно, не так глубоко анализировал эти предложения. Но если мы говорим об уровне РПЛ и о том, куда она идёт, какие-то реформы обязательно назревают и, в принципе, назрели уже давно. Необязательно менять формат чемпионата, но что-то делать точно нужно», — сказал Березуцкий в прямом эфире на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».