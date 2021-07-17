Для топ-клубов будет отдельный турнир? Как голландцы хотят поменять российский футбол

Нидерландская компания Hypercube сейчас активно занимается разработкой проекта по реформированию российских лиг — РФС подчёркивает, что это именно изменения структуры чемпионатов, а не глобальные перемены всего футбола. На днях были представлены различные варианты, как РПЛ может выглядеть в будущем — каждый из них мы описывали.

Руководитель проекта Питер Нювенхюйс на пресс-конференции, организованной РФС, подробно рассказал про вариант «Юпитер 16» и ответил на множество вопросов, которые скопились у журналистов за эти пару дней.

«Юпитер 16», реформа ФНЛ и ПФЛ

Основные тезисы:

Уменьшать количество клубов РПЛ нежелательно, потому что в России много крупных городов.

Качество игры футболистов в России несопоставимо с деньгами, которые они получают. За эти деньги они должны были бы играть гораздо хуже, если бы дело было в другой стране.

Люди из ФНЛ и ПФЛ говорили, что хотят играть не в середине недели, а на выходных. Также они изъявили желание проводить стыковые матчи, а не автоматически переходить из лиги в лигу. Самое главное – они хотели бы играть летом. Предлагаем, чтобы большинство лиг проводили матчи по системе «весна-осень».

В нынешнем формате РПЛ по ходу сезона клубам, которые находятся в середине таблицы, становится незачем играть. Они понимают, что у них нет шанса пробиться в еврокубки и они точно не вылетят в ФНЛ. Поэтому в последних турах чемпионата им нет смысла стараться.

Сейчас уровень доходности для группы А – это первые шесть клубов – составляет 48 млрд рублей. Для второй группы – 20 млрд рублей, для группы С – 12 млрд рублей.

При новом формате «Юпитер 16» количество туров сокращается с 30 до 24, что разгружает календарь и позволяет организовать особенно захватывающий этап плей-офф. Топ-6 клубов формируют особую подгруппу, которая разыграет между собой звание чемпиона страны и путёвки в еврокубки. Это привлечёт внимание к матчам и повысит спортивное качество игры. Многие страны внедрили эту систему, и практика показывает, что при такой системе игроки развиваются гораздо быстрее.

В «серебряную» подгруппу войдут 10 клубов. Команды, занявшие с 7-го по 11-е место, проведут 5 домашних матчей и 4 – на выезде. Клубы с 12-го по 16-е место 4 раза сыграют дома и 5 – в гостях. При этом половина очков сгорает, таким образом дистанция между клубами сократится. Две команды из этой подгруппы сохраняют шансы на выход в еврокубки.

Что это даёт? Повышается количество матчей. Многие клубы РПЛ заявили, что хотели бы проводить больше 30 матчей. При этом количество топ-матчей увеличивается на 26%, зрелищность возрастает почти на 20%, а посещаемость за игру – на 15%. В сумме посещаемость чемпионата возрастает с 3,7 млн до 4,8 млн.

Что касается финансовых показателей, при новом формате за пять лет ведущие клубы РПЛ увеличат доходы с 48 млрд рублей до 64 млрд рублей. Клубы группы В увеличат доходы на 25% — до 25 млрд рублей. У клубов категории С доходы вырастут на 8% — до 20 млрд рублей.

Чемпионат разбивается на четыре подгруппы по принципу спортивных показателей. Сначала идут четыре клуба, которые попадут в топ-4 по итогам прошлого розыгрыша турнира. Точно так же распределяются команды в подгруппах В, С и D, в последней будут два клуба плюс те команды, которые поднимутся из ФНЛ.

Эта система – гибкая, поэтому легко подстроится под ЧМ в Катаре.

РПЛ будет играть по системе «осень-весна». ФНЛ хотят состыковать с РПЛ – переходы будут осуществляться весной. А вот из ПФЛ – осенью. Так клубы из нижних лиг смогут играть летом без перерывов при хорошей погоде.

В ФНЛ остаётся 20 клубов, которые делятся на две группы: золотая и серебряная. В каждой из них 10 команд, которые сыграют между собой по круговой системе 18 матчей в первой половине сезона, а во второй — зона, которая находится в середине таблицы. Четыре лучших клуба серебряной группы переходят в золотую, а четыре самые слабые команды золотой группы вылетают в серебряную. Этот цикл повторяется каждые полгода.

• Отменить лимит на легионеров, но ввести систему «кнута и пряника». Те команды, которые будут ставить молодых футболистов и развивать их, должны получать награду, в том числе и финансовую. За каждую минуту, проведённую молодым российским игроком на поле, его клуб должен получать финансовую компенсацию. Если какой-то клуб хочет использовать иностранных футболистов, он будет платить деньги в централизованный фонд – «налог на роскошь».

Не упадёт ли количество матчей принципиальных соперников? Как будет устроена жеребьёвка?

«В среднем лучшие российские клубы будут встречаться друг с другом 3,5 раза за сезон. Если ЦСКА и «Спартак» оказались в разных корзинах, то вероятность их встречи составляет 75%, и лишь 25% — вероятность того, что игра не состоится. Но есть же вторая часть чемпионата. Скорее всего, эти клубы попадут в золотую подгруппу, а там все играют со всеми. При нынешнем формате ЦСКА и «Спартак» играют два раза в год, при новом смогут играть четыре раза. В целом количество дерби удвоится.

Если вы хотите, чтобы всё было честно, вмешиваться в работу компьютера нельзя. Спортивные интересы стоят выше коммерческих. Количество интересных матчей в любом случае возрастёт. Жеребьёвка должна проводиться случайным образом. Деление на корзины для первого сезона можем провести не по итогам предыдущего, а с учётом результатов за последние 10 лет. Кроме этого, можно задать алгоритму требование, чтобы условные «Спартак» и ЦСКА, которые при первом розыгрыше встретились один раз, в следующем сезоне точно сыграли дважды».

Почему лиги должны играть по разным системам?

«В футбольной системе всё зависит от спонсорских денег, продаж билетов, европейских денег и системы трансферов. Если клуб удачно выступил в Лиге чемпионов, то стоимость игроков клуба возрастает, но это сохраняется на небольшой срок. В июле начинаются квалификационные матчи, к которым нужно подходить готовыми. Это можно сделать, если определить чемпиона в мае. Но если определять победителя в ноябре, то к июлю команда будет находиться в ужасном состоянии. Система профессионального футбола высокого уровня требует применения системы «осень-весна». Такова статистика по России и другим странам. Это не мнение, а научная статистика. У нас нет никаких предубеждений: мы собрали информацию, проанализировали её и увидели, что клубы, завершающие сезон в мае, лучше выступают летом.

Я согласен, что российские клубы стали хуже выступать в еврокубках после перехода на систему «осень-весна». Но ухудшение показателей клубов связано с экономикой, курсом рубля и тем, что в России нет денег за телевизионные права. В той же Бельгии, Португалии за последние десять лет деньги за телевизионные права выросли кардинально. Да, показатели российских команд ухудшились, но, если бы они остались при старой системе, ситуация была бы ещё хуже. Здесь всё совпало с экономическими причинами».

Учитывалось ли при анализе то, что в России большинство клубов не частные, а государственные?

«Мы прекрасно представляем российскую футбольную систему. Деньги поступают от акционеров, властей и финансируются таким образом. Но у всех клубов есть бухгалтерия, они все учитывают доходы, расходы, они все стремятся к окупаемости. Если мы введём механизм «кнута и пряника», мы тем самым будем стимулировать развитие молодых игроков. Можно передавать деньги за развитие игроков не первой команде, а отдавать их молодёжной академии».

В «Урале», «Уфе» и других командах выступили за сохранение нынешнего формата турнира. С чем это связано?

«При нынешней системе команды, которые, вероятно попадут в серебряную группу, чаще играют с ведущими клубами. Для них, конечно, новый формат не очень интересен, потому что они потеряют 20-25% возможностей сыграть с большими клубами. Во второй половине чемпионата они будут больше играть с нижестоящими командами. Вероятно, это им не нравится. Нужна компенсация — принцип солидарности. Что он включает? Мы стараемся повысить доходы. Существует система перераспределения денег за телевизионные трансляции. Если вырастет количество денег за телевизионные трансляции за счёт улучшения экономической ситуации в стране, зрелищности, то эти деньги должны распределяться пропорционально между этими клубами, потому что эти клубы «пострадали». Они будут играть против не очень привлекательных соперников, и они должны получить компенсацию.

Среди клубов топ-6 пять за новый формат, один воздержался. Реформы также поддерживает «Матч ТВ».

За сколько дней до матча болельщики узнают о его дате?

«Жеребьёвка проводится сразу на весь календарь. После первого этапа тут же проводится жеребьёвка второго».

Как вы собираетесь уместить дополнительные четыре тура в календарь?

«Мы подготовили конкретный календарь, взяв за основу действующий в РПЛ и ФНЛ. Мы обсуждаем один момент с РФС по поводу последних этапов Кубка России. Сейчас под них отводятся две даты в мае. Мы предложили последние даты розыгрыша Кубка перенести на то время, когда во многих регионах России играть невозможно. Например, на Рождество или перед плей-офф Лиги чемпионов. Тогда клубы, играющие в заключительных матчах Кубка России, смогут подготовиться к Лиге чемпионов, если они там играют. Эти матчи можно провести в Санкт-Петербурге или Сочи. Это освободит две ценные даты в календаре.

Опасения, что, например, «Зенит» не захочет такой нагрузки перед потенциальными матчами плей-офф еврокубков или что им не понравится идея портить газон, можно оставить в стороне. Мы не раз общались с представителями клуба, как и с руководителями многих других, и не слышали принципиальных возражений по этой части».

Российский футбол полон коррупции. Как быть с этим?

«Коррупция есть везде, не только в России: это как допинг, с которым нужно бороться. При том формате, который мы придумали, будет меньше возможностей устраивать «договорняки»: матчей, в которых ничего не решается, станет меньше, и это поможет в борьбе с коррупцией в российском футболе.

Hypercube занимается оптимизацией футбольных форматов больше 20 лет. Почти всегда мы сталкивались с тем, что людям изначально сложно понять систему: в Бельгии нам приходилось надевать каски и стойко воспринимать критику. Теперь там обожают новый формат: и владельцы клубов, и тренеры, и футболисты, и фанаты от него в восторге».