Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Селтик» сыграл вничью с «Мидтьюлланном», «Рапид» обыграл «Спарту» во 2-м раунде отбора ЛЧ

«Селтик» сыграл вничью с «Мидтьюлланном», «Рапид» обыграл «Спарту» во 2-м раунде отбора ЛЧ
Комментарии

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА шотландский «Селтик» сыграл вничью с датским «Мидтьюлланном». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 1:1.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий «Селтика» Лиэль Абада. В конце первого тайма был удалён защитник шотландцев Нир Биттон. На 56-й минуте судья уравнял составы — поле покинул форвард «Мидтьюлланна» Андерс Драйер. На 66-й минуте ответный мяч забил полузащитник датской команды Эвандер.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 21:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Абада – 39'   1:1 Эвандер – 66'
Удаления: Биттон – 44' / Драйер – 56'

В параллельном матче австрийский «Рапид» переиграл чешскую «Спарту» со счётом 2:1. Полузащитник «Рапида» Кристоф Кнасмюлльнер оформил дубль. Гол в составе пражской команды забил хавбек Ладислав Крейчи.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 21:30 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
2 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
0:1 Крейчи – 3'   1:1 Кнасмюлльнер – 63'   2:1 Кнасмюлльнер – 70'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021