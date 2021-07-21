«Селтик» сыграл вничью с «Мидтьюлланном», «Рапид» обыграл «Спарту» во 2-м раунде отбора ЛЧ
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА шотландский «Селтик» сыграл вничью с датским «Мидтьюлланном». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 1:1.
На 39-й минуте счёт открыл нападающий «Селтика» Лиэль Абада. В конце первого тайма был удалён защитник шотландцев Нир Биттон. На 56-й минуте судья уравнял составы — поле покинул форвард «Мидтьюлланна» Андерс Драйер. На 66-й минуте ответный мяч забил полузащитник датской команды Эвандер.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 21:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Абада – 39' 1:1 Эвандер – 66'
Удаления: Биттон – 44' / Драйер – 56'
В параллельном матче австрийский «Рапид» переиграл чешскую «Спарту» со счётом 2:1. Полузащитник «Рапида» Кристоф Кнасмюлльнер оформил дубль. Гол в составе пражской команды забил хавбек Ладислав Крейчи.
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