«Селтик» сыграл вничью с «Мидтьюлланном», «Рапид» обыграл «Спарту» во 2-м раунде отбора ЛЧ

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА шотландский «Селтик» сыграл вничью с датским «Мидтьюлланном». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 1:1.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий «Селтика» Лиэль Абада. В конце первого тайма был удалён защитник шотландцев Нир Биттон. На 56-й минуте судья уравнял составы — поле покинул форвард «Мидтьюлланна» Андерс Драйер. На 66-й минуте ответный мяч забил полузащитник датской команды Эвандер.

В параллельном матче австрийский «Рапид» переиграл чешскую «Спарту» со счётом 2:1. Полузащитник «Рапида» Кристоф Кнасмюлльнер оформил дубль. Гол в составе пражской команды забил хавбек Ладислав Крейчи.