Ван Гал в ближайшее время возглавит сборную Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) планирует назначить Луи Ван Гала на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает NOS.

По информации источника, переговоры между футбольным союзом Нидерландов и Ван Галом находятся на заключительной стадии.

Сообщается, что в штаб возобновляющего тренерскую карьеру 69-летнего Ван Гала войдут тренер роттердамской «Спарты» Хенк Фрейзер и Данни Блинд, возглавлявший сборную Нидерландов с 2015 по 2017 год.

Напомним, сборная Нидерландов на чемпионате Европы — 2020 одержала победу во всех трёх матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, руководивший командой с прошлого года.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Последним местом работы специалиста стал «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.