«Краснодар» объявил о переходе Кристоффера Олссона в «Андерлехт»

«Краснодар» на своём официальном сайте сообщил, что полузащитник Кристоффер Олссон продолжит карьеру в Бельгии.



Следующей командой 26-летнего шведского футболиста станет «Андерлехт». Клубы уже согласовали все детали трансфера, а Кристоффер успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт.



«ФК «Краснодар» благодарит Кристоффера Олссона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «быков».



Олссон выступал на молодёжном уровне на родине, а затем оказался в системе «Арсенала». На взрослом уровне начал играть за «Мидтьюлланн», сначала на правах аренды, а после — на постоянной основе. Впоследствии перебрался в АИК, а в 2019 году пополнил состав «Краснодара». В прошлом сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.