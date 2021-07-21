Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» объявил о переходе Кристоффера Олссона в «Андерлехт»

«Краснодар» объявил о переходе Кристоффера Олссона в «Андерлехт»
Аудио-версия:
Комментарии

«Краснодар» на своём официальном сайте сообщил, что полузащитник Кристоффер Олссон продолжит карьеру в Бельгии.

Следующей командой 26-летнего шведского футболиста станет «Андерлехт». Клубы уже согласовали все детали трансфера, а Кристоффер успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт.

«ФК «Краснодар» благодарит Кристоффера Олссона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «быков».

Олссон выступал на молодёжном уровне на родине, а затем оказался в системе «Арсенала». На взрослом уровне начал играть за «Мидтьюлланн», сначала на правах аренды, а после — на постоянной основе. Впоследствии перебрался в АИК, а в 2019 году пополнил состав «Краснодара». В прошлом сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Самый дорогой трансфер в истории «Краснодара». Кордоба напоминает Заболотного Самый дорогой трансфер в истории «Краснодара». Кордоба напоминает Заболотного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021