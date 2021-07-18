Самый дорогой трансфер в истории «Краснодара». Кордоба напоминает Заболотного

Похоже, самую дорогую покупку РПЛ в это летнее окно совершит «Краснодар». Не ожидали? Сергей Галицкий умеет удивлять! Рассказываем о готовящемся трансфере краснодарского клуба.

Кого покупает «Краснодар» за рекордную сумму

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о том, что достиг предварительной договорённости с «Гертой» о трансфере нападающего Джона Кордобы. В ближайшие дни 28-летний колумбиец прилетит в Краснодар для прохождения медосмотра, после чего будет заключён контракт. Стороны согласовали все финансовые условия. По информации Sport Bild, «Герта» заработает на этом трансфере 20 млн евро. Таким образом, это будет рекордная покупка в истории «Краснодара», причём с большим отрывом. До этого Галицкий платил максимум 12 млн евро за игрока: столько стоил полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла.

Новичок «Краснодара» – сын известного в прошлом нападающего Мануэля Кордобы, который славился очень высокой результативностью в Колумбии и даже сыграл полтора десятка матчей за сборную. А вот Кордоба-младший пока за национальную команду не выступал. Правда, в октябре 2020-го вызывался на матчи квалификации ЧМ-2022. Однако там и без Джона хватало классных нападающих – Радамель Фалькао, Дуван Сапата, Луис Мурьель и так далее.

Как играет Джон Кордоба

За кого же заплатит 20 млн евро «Краснодар»? Кордоба – высокий (рост под 190 см) и атлетичный нападающий. Очень работоспособный. Выигрывает много верховой борьбы. Классический центрфорвард, которого хорошо использовать под кроссы. Из российских игроков своего амплуа физическими данными напоминает… например, Антона Заболотного, который тоже имел этим летом предложение от «Краснодара», но отказал ради ЦСКА.

Чем ещё Кордоба похож на Заболотного, так это неидеальной реализацией. Когда его бывшая команда «Кёльн» в 2018 году вылетала из Бундеслиги, колумбиец запорол массу моментов и ни разу не забил за сезон. Да и в целом их статистика сопоставима – примерно одно результативное действие в трёх играх. У Заболотного за карьеру в РПЛ 93 матча, 19 голов и 13 голевых передач. У Кордобы за последние пять лет в Бундеслиге 97 матчей, 25 голов и 11 голевых передач. Чемпионат Германии, бесспорно, намного сильнее РПЛ, да ведь и футбол там более открытый и результативный.

Но, конечно, любое сравнение хромает. Кордоба – нападающий более высокого уровня. Он побыстрее, лучше контролирует мяч на ведении, опасен в открываниях не только спиной к воротам или в штрафной, а ещё и на грани офсайда. В Колумбии его, понятное дело, сравнивали не с Заболотным, а с Дидье Дрогба.

Зачем Гончаренко новый нападающий

«Краснодару» требовалось усиление в атаку, так как в межсезонье «быки» потеряли всех своих нападающих – свободными агентами клуб покинули Маркус Берг, Ари и Евгений Марков. Помимо того, датский «Вайле» решил выкупить за 600 тыс. евро арендованного у краснодарцев центрфорварда Германа Онугху, которого тут же отдал в аренду «Крыльям Советов».

Первым новичком «Краснодара» в линию атаки стал Владимир Ильин из «Ахмата». По данным Transfermarkt, за него отдали 3 млн евро. На первый взгляд, Галицкий переплатил, поскольку полутора годами ранее клуб из Грозного выкупил Ильина у «Урала» всего за 435 тыс. евро. Но, возможно, сезон докажет, что в краснодарском клубе не ошиблись.

Теперь же новичком «быков» станет футболист совсем другого статуса. Кажется, это не последнее серьёзное приобретение «Краснодара» в летнее окно. Чтобы побороться за возвращение в Лигу чемпионов под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко после десятого места в РПЛ, нужно как следует укрепить состав. Правда, в истории с Кордобой немного смущает тот факт, что в последний сезон он пропустил 128 дней из-за травмы связок и мышечного повреждения.