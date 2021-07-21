Женская сборная Бразилии по футболу разгромила Китай на ОИ, США проиграли Швеции

В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди женских команд на Олимпийских играх Китай встречался с Бразилией. Матч прошёл на стадионе «Мияги» в Рифу (Япония) и завершился со счётом 0:5.



На 9-й минуте бразильянок вперёд вывела Марта, спустя 11 минут преимущество номинальных гостей удвоила Дебора. Ближе к концовке встречи Бразилия забила ещё три мяча усилиями Беатрис, Марты, оформившей дубль, и Андрессы Алвес, реализовавшей пенальти.

В другом матче Швеция сыграла с США. Встреча прошла на стадионе «Адзиномото» в Тёфу и завершилась со счётом 3:0.



Шведская команда вышла вперёд в середине первого тайма, на 25-й минуте, усилиями Стины Блакстениус. Во второй половине матча она оформила дубль, а Лина Мона Андреа Хуртиг довела счёт до разгромного.

Результаты других матчей:



Великобритания — Чили — 2:0

Япония — Канада — 1:1

Замбия — Нидерланды — 3:10

Австралия — Новая Зеландия — 2:1