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Женская сборная Бразилии по футболу разгромила Китай на ОИ, США проиграли Швеции

Женская сборная Бразилии по футболу разгромила Китай на ОИ, США проиграли Швеции
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В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди женских команд на Олимпийских играх Китай встречался с Бразилией. Матч прошёл на стадионе «Мияги» в Рифу (Япония) и завершился со счётом 0:5.

На 9-й минуте бразильянок вперёд вывела Марта, спустя 11 минут преимущество номинальных гостей удвоила Дебора. Ближе к концовке встречи Бразилия забила ещё три мяча усилиями Беатрис, Марты, оформившей дубль, и Андрессы Алвес, реализовавшей пенальти.

Турнирная таблица ОИ
Календарь ОИ
Олимпийские игры (ж). Группа F. 1-й тур
21 июля 2021, среда. 11:00 МСК
Китай
Окончен
0 : 5
Бразилия
0:1 Марта – 9'   0:2 Дебора – 21'   0:3 Марта – 74'   0:4 Алвес – 82' (пен)   0:5 Беатрис – 89'

В другом матче Швеция сыграла с США. Встреча прошла на стадионе «Адзиномото» в Тёфу и завершилась со счётом 3:0.

Шведская команда вышла вперёд в середине первого тайма, на 25-й минуте, усилиями Стины Блакстениус. Во второй половине матча она оформила дубль, а Лина Мона Андреа Хуртиг довела счёт до разгромного.

Олимпийские игры (ж). Группа G. 1-й тур
21 июля 2021, среда. 11:30 МСК
Швеция
Окончен
3 : 0
США
1:0 Блакстениус – 25'   2:0 Блакстениус – 54'   3:0 Хуртиг – 72'

Результаты других матчей:

Великобритания — Чили — 2:0
Япония — Канада — 1:1
Замбия — Нидерланды — 3:10
Австралия — Новая Зеландия — 2:1

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