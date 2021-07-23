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Солигорский «Шахтёр» уволил главного тренера после поражения от клуба из Люксембурга

Солигорский «Шахтёр» уволил главного тренера после поражения от клуба из Люксембурга
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Солигорский «Шахтёр» отправил в отставку главного тренера Романа Григорчука, сообщает пресс-служба клуба.

После матча с «Фолой» состоялась встреча главного тренера с руководством клуба. На ней стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества. Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники. Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

22 июля на поле стадиона «Диошдьёр» в Венгрии состоялся матч Лиги конференций, в котором сошлись между собой солигорский «Шахтёр» и «Фола» из Люксембурга. В составе клуба из Беларуси отличился полузащитник Игорь Стасевич. У гостей отличились полузащитник Мирза Мустафич и нападающий Майкл Омосанья. Встреча завершилась победой «Фолы» со счётом 2:1.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2021, четверг. 22:30 МСК
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
Окончен
1 : 2
Фола
Эш-сюр-Альзетт, Люксембург
0:1 Omosanya – 19'   0:2 Мустафич – 44'   1:2 Стасевич – 67'
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