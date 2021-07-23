Президент «Сочи» Борис Ротенберг обратился к болельщикам после первой победы в еврокубках

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поздравил болельщиков клуба после победы в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Кешлёй» (3:0).
«Очень рады вчерашней победе. Поздравляю всех болельщиков футбольного клуба «Сочи». Мы движемся в правильном направлении. Всё впереди, ещё много игр», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».
22 июля «Сочи» встретился с азербайджанским клубом «Кешля». Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой российского коллектива со счётом 3:0. Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку 29 июля. Начало — в 19:00 мск.
Напомним, Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА.
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