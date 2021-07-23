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«Из «Ростова» ему надо уходить». Губерниев — о назначении Карпина в сборную России

«Из «Ростова» ему надо уходить». Губерниев — о назначении Карпина в сборную России
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Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«Карпин — тренер футбольной сборной. Здорово! Но, совмещая с «Ростовом», история странная. На короткой дистанции, может, и сойдёт, но после нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать. Очевидно, РФС угодил в цейтнот. Карпину удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу сегодня, 23 июля. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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