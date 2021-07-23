Шварц – о победе «Динамо» в 1-м туре РПЛ: «Ростов» ничем не удивил, мы показали качество

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Я очень доволен результатом и тем, что мы начали сезон с победы. К сожалению, на матче не было зрителей, которых нам не хватало. У нас сегодня была очень трогательная встреча с болельщиками, которые приехали на матч, но не смогли на нём присутствовать. Я бы хотел поблагодарить их за это.

Что касается игры, то я бы отметил то, насколько надёжно и грамотно мы оборонялись. У нас было достаточно много моментов, когда мы выбегали в контратаки, и первый гол мы забили в одной из них. Второй гол пришёл со стандарта. Во втором тайме мы также создали массу моментов, но, к сожалению, не смогли забить.

Мы знали, что сегодня будет очень много борьбы, и обращали внимание на то, что очень важно выигрывать подборы. Считаю, что команда показала очень хорошее качество игры и свой боевой дух, что и привело к победе.

Удивил ли чем-то «Ростов»? Честно говоря, нет. Мы хорошо знали, по какой схеме играет наш соперник. Стиль футбола «Ростова» нас не удивил, в том числе потому, что мы очень хорошо проанализировали эту команду. Я бы хотел отметить наш аналитический отдел, который разложил по полочкам всю игру ростовчан», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».