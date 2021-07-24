Хавбек «Динамо» Владислав Карапузов перешёл в «Ахмат» на правах аренды

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов перешёл в «Ахмат» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Карапузов принимал участие в учебно-тренировочных сборах «Ахмата». Арендное соглашение 21-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона-2021/2022. Карапузов будет выступать за грозненскую команду по 77-м номером.
Карапузов выступает за «Динамо» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Тамбов» на правах аренды. Карапузов принял участие в 15 матчах чемпионата России и отдал одну результативную передачу.
В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». «Ахмат» занял 11-е место.
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