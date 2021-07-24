Женские сборные Нидерландов и Бразилии по футболу сыграли на ОИ вничью со счётом 3:3

Во 2-м туре группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр среди женских команд встретились сборные Нидерландов и Бразилии. Матч прошёл на стадионе «Мияги» в Рифу (Япония) и завершился со счётом 3:3.



В первые 16 минут команды обменялись голами. В начале второй половины встречи Нидерланды вышли вперёд, затем пропустили два мяча, но в итоге сумели уйти от поражения. У нидерландской команды дубль оформила Вивианне Мидема, ещё один гол на счету Доминикве Янсен. У бразильской сборной по мячу забили Дебинья, Марта (с пенальти) и Людмила да Силва

Результаты остальных матчей 2-го тура группового этапа женского футбольного турнира Олимпиады:



Чили — Канада — 1:2

Китай — Замбия — 4:4

Швеция — Австралия — 4:2

Япония — Великобритания — 0:1

Новая Зеландия — США — 1:6