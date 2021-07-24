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Женские сборные Нидерландов и Бразилии по футболу сыграли на ОИ вничью со счётом 3:3

Женские сборные Нидерландов и Бразилии по футболу сыграли на ОИ вничью со счётом 3:3
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Во 2-м туре группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр среди женских команд встретились сборные Нидерландов и Бразилии. Матч прошёл на стадионе «Мияги» в Рифу (Япония) и завершился со счётом 3:3.

В первые 16 минут команды обменялись голами. В начале второй половины встречи Нидерланды вышли вперёд, затем пропустили два мяча, но в итоге сумели уйти от поражения. У нидерландской команды дубль оформила Вивианне Мидема, ещё один гол на счету Доминикве Янсен. У бразильской сборной по мячу забили Дебинья, Марта (с пенальти) и Людмила да Силва

Календарь женского футбольного турнира Олимпиады
Турнирная таблица женского футбольного турнира ОИ
Олимпийские игры (ж). Группа F. 2-й тур
24 июля 2021, суббота. 14:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 3
Бразилия
1:0 Мидема – 3'   1:1 Дебинья – 16'   2:1 Мидема – 59'   2:2 Марта – 65' (пен)   2:3 да Силва – 68'   3:3 Янсен – 79'

Результаты остальных матчей 2-го тура группового этапа женского футбольного турнира Олимпиады:

Чили — Канада — 1:2
Китай — Замбия — 4:4
Швеция — Австралия — 4:2
Япония — Великобритания — 0:1
Новая Зеландия — США — 1:6

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