Глушаков: всегда держу в голове возвращение в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

«Всегда держу в голове возвращение в сборную, но не всегда всё от меня зависит. Шансы всегда есть. Моё дело — тренироваться и играть, а тренер уже будет выбирать. Главное, чтобы вокруг тренера не было людей, которые мешают играть мне и вообще российскому футболу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.