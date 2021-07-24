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Глушаков: всегда держу в голове возвращение в сборную России

Глушаков: всегда держу в голове возвращение в сборную России
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

«Всегда держу в голове возвращение в сборную, но не всегда всё от меня зависит. Шансы всегда есть. Моё дело — тренироваться и играть, а тренер уже будет выбирать. Главное, чтобы вокруг тренера не было людей, которые мешают играть мне и вообще российскому футболу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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