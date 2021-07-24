Семак объяснил, почему Сутормин бил пенальти в матче с «Химками»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Алексей Сутормин бил пенальти в матче с «Химками» (3:1).
«Сутормин бил пенальти, потому что он наш исполнитель — он делает это хорошо. Замены были в плане на игру. Сутормин и Ерохин вышли блестяще, они помогли команде. Ребята подтвердили, что готовы играть каждый матч и делать всё для команды, принося ей пользу, забивая мячи.
Ерохин вышел, чтобы открываться, забивать. У него был даже ещё момент, но больше забить не удалось. Он большой молодец», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Химки». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 3:1.
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