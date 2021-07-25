«Крылья Советов» презентовали стильный клубный автобус. Видео

«Крылья Советов» презентовали новый клубный автобус. Он выполнен в стильных сине-белых цветах, на кузове расположено название клуба крупными буквами, а рядом с ним красуется логотип самарцев. Также написан хештег #МыКрылья. Презентован автобус на фоне домашнего стадиона «Солидарность Арена».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Крыльев Советов».

Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится сегодня, 25 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Алексей Ширяев. Резервный рефери — Кирилл Силантьев. Отвечать за VAR будет Евгений Турбин, ему поможет Валерий Данченко.