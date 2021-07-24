Сергей Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов»

Новичок «Крыльев Советов» нападающий Сергей Пиняев высказался о предстоящем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, а также обратился к болельщикам самарской команды.



«Чем этот сезон РПЛ будет особенным? Думаю, ничем не будет. Отличается только тем, что сейчас «Крылья Советов» в таблице. Мы хотим удивлять нашей игрой. И неважно, с кем мы играем. Мы будем стараться играть в свой футбол, много создавать, много забивать, надеюсь, что в обороне у нас будет меньше пропущенных голов.



Болельщикам хочется сказать одно: мы хотим видеть вас на трибунах! Надеемся, что Роспотребнадзор допустит вас на трибуны и мы сможем вместе разделять и счастье, и горе. Хотим видеть, как много вас ходит на трибуны. Будем рады вас видеть, всех ждём!» — приводит слова Пиняева пресс-служба «Крыльев Советов».