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Валерий Карпин высказался о перспективах Артёма Дзюбы в сборной России

Валерий Карпин высказался о перспективах Артёма Дзюбы в сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде. Ранее у специалиста и игрока был конфликт в «Спартаке».

«Он был и есть важный игрок для российского футбола. Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом. Если Артём покажет футбол, который может помочь сборной, то он в ней будет. Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываются не мной, а игроками», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Следующий матч сборная России проведёт с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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