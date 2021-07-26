Магомед Оздоев получил серьёзную травму и выбыл на длительный срок

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил серьёзную травму связок колена и выбыл на длительный срок. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Предварительно речь идёт о травме крестообразных связок. Окончательно всё станет ясно после финального обследования», — сказал источник «Чемпионату».

Магомед получил травму на первых минутах матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1). На 11-й минуте вместо Оздоева вышел полузащитник Кирилл Кравцов.

28-летний Оздоев выступает за «Зенит» с 2018 года. До этого хавбек защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Терека». Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.

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