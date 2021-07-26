Полузащитник «Зенита» Щетинин перешёл в «Ростов»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин перешёл в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2021/2022, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что по окончании аренды Щетинина «Ростов» сможет воспользоваться опцией полноценного выкупа футболиста.

Фланговый полузащитник Кирилл Щетинин имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. К 19 годам он успел поиграть за два клуба молодёжного первенства России. В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Являясь воспитанником «Локомотива», он провёл два сезона в молодёжке этого клуба, а с сезона-2019/2020 выступает за «Зенит». В минувшем розыгрыше он забил три гола и сделал семь голевых передач в 17 матчах.