Полузащитник «Зенита» Щетинин перешёл в «Ростов»
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Полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин перешёл в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2021/2022, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что по окончании аренды Щетинина «Ростов» сможет воспользоваться опцией полноценного выкупа футболиста.
Фланговый полузащитник Кирилл Щетинин имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. К 19 годам он успел поиграть за два клуба молодёжного первенства России. В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Являясь воспитанником «Локомотива», он провёл два сезона в молодёжке этого клуба, а с сезона-2019/2020 выступает за «Зенит». В минувшем розыгрыше он забил три гола и сделал семь голевых передач в 17 матчах.
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