ЦСКА рассказал о травме Щенникова

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в матче с «Уфой» (1:0) получил травму голени.

«Защитник армейцев, получивший повреждение в домашнем матче с «Уфой», прошёл МРТ в Москве. Обследование выявило у Георгия повреждение мягких тканей правой голени. О сроках возвращения Щенникова в общую группу сообщим дополнительно», — говорится в сообщении на сайте ЦСКА.

Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимал на своём поле «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.



Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил гол в своём первом официальном матче за армейцев. На 61-й минуте Алан Дзагоев от угла поля вырезал подачу в центр штрафной, откуда Заболотный, выиграв борьбу в воздухе, головой направил мяч под самую штангу.