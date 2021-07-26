Федотов: «Сочи» владел инициативой. Обидно проигрывать такие матчи

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).
«Обидно проигрывать такие матчи. Владели инициативой, создавали опасные моменты, возможно, не хватало конкретных действий. Но тем не менее в футболе выигрывает тот, кто забивает голы. Сегодня «Нижний» этот гол забил, а мы, имея шансы не смогли ими распорядиться. Отдаю им должно, они сегодня старались, отдали все силы и очень самоотверженно играли в обороне. Нам не хватило тонкости и последнего паса, хотя, повторюсь, были моменты, когда мы могли выходить вперёд.
Выход Дуганджича связан с тем, что нужно было добавить роста на последние минуты. Только с этим. Барсов сделал всё, что мы просили. У него были пару моментов, где он хорошо открылся, но так не смог реализовать момент.
Будем восстанавливаться, проведем анализ игры и поработаем над ошибками. Только после этого будет думать о «Кешле». Юсупов будет восстанавливаться около недели. Сегодня он приступил к лёгким пробежкам, скоро будет на футбольном поле», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 26 июля 2021
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