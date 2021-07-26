«Нижний Новгород» дебютировал в РПЛ сенсационной победой над «Сочи»

Сегодня, 26 июля, «Нижний Новгород» принимал на своём поле «Сочи». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Примечательно, что этот матч стал дебютом нижегородцев в РПЛ за всю историю существования клуба.
На протяжении всего матча «Сочи» играл первым номером, но дивидендов команде Владимира Федотова это не принесло. «Нижний Новгород» воспользовался одним из своих редких шансов – на 68-й минуте гол забил Игорь Горбунов. Этот мяч стал единственным и победным, финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационный триумф «Нижнего Новгорода».
Таким образом, команда Александра Кержакова набрала 3 очка в дебютном матче в РПЛ. «Сочи» после первого тура нового сезона чемпионата России остаётся без очков.
Напомним, в прошлом сезоне «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы. «Сочи» набрал в минувшем сезоне РПЛ 53 очка и финишировал на 5-й строчке.
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