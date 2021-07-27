«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Реалом» трансфер Рафаэля Варана

«Манчестер Юнайтед» договорился с мадридским «Реалом» о переходе защитника «сливочных» Рафаэля Варана, сообщает Sky Sports.



По информации источника, стороны сошлись на сумме £ 41 млн (€ 48 млн) с учётом бонусов. Для завершения сделки 28-летнему французскому футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт с новым клубом.



Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.



В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.

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