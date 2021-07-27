«Байер» перенёс тренировки в помещение из-за взрыва на химзаводе в Леверкузене. Фото

Пресс-служба немецкого «Байера» на странице клуба в «Твиттере» сообщила, что из-за взрыва в городе Леверкузен и, как следствие, небезопасного качества воздуха сегодняшняя тренировка была перенесена в закрытое помещение.
Фото можно посмотреть в «твиттере» nicoline ambe.
Напомним, за леверкузенскую команду выступает российский вратарь Андрей Лунёв. Этим летом у голкипера истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.
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